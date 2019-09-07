На массовый праздник урожая в Рязань привезли животных из разных районов региона

В субботу, 7 сентября, на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета проходит V региональный фестиваль «Спожинки». 18 хозяйств представили на нем своих животных. Среди них рыбы, кролики, свиньи, гуси, а также крупный и мелкий рогатый скот.

– Мы представляем Пронский район, привезли голштинскую корову и теленка. Сегодня они, конечно, испытывают некий стресс. Однако здесь все обустроено так, чтобы животным было комфортно. На празднике организовали не только корм и загоны, но и возможность подоить коров, – рассказала фермер Елена Майорова.

По словам фермеров, большое количество гостей и смена локации не наносит значительного вреда нервной системе животных. Заранее подбирались наиболее спокойные из них. Особенное внимание уделялось перевозке животных, ведь для них – это главный стресс. Однако, как говорят специалисты, все чувствует себя хорошо и легко ладят с людьми.

Праздник проходит сегодня до 15.00 часов. У рязанцев есть возможность познакомиться с разными животными, сделать памятные снимки и интересно провести время.