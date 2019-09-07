Рязанские дачники представили на празднике урожая уникальные сорта ягод и овощей

В субботу, 7 сентября, на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета проходит V региональный фестиваль «Спожинки». На стадионе во всей красе представлен агропромышленный комплекс Рязанской области.

Здесь организовали тематические площадки 20 районов региона, а участие в фестивале принимают 150 сельхозпредприятий и фермеров.

Отдельную зону представили дачники со своим урожаем, выращенным в этом сезоне. На фестиваль они привезли ягоды, овощи, фрукты, соления и даже собственные рукодельные изделия.

– Наше садоводческое товарищество «Витамин» принимает участие в «Спожинках» уже не первый раз. Мы тщательно готовились заранее, продумывали свою площадку. Здесь дачники не только общаются и обмениваются опытом, но и в какой-то степени соревнуются. На «Спожинки» мы подготовили лучшее, ведь в течение фестиваля будут награждать победителей в разных номинациях, – рассказала дачница Ирина Венедиктова.

Рязанцы смогли познакомиться с уникальными сортами ягод и овощей, а также сделать памятные снимки, ведь украшены станции разных дачников очень ярко, интересно и оригинально.

Праздник проходит сегодня до 15.00 часов. У рязанцев есть возможность познакомиться с региональными производителями, сделать памятные снимки и просто хорошо провести время.