В Рязани в пятый раз проходит массовый праздник урожая

В субботу, 7 сентября, на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета проходит V региональный фестиваль «Спожинки». Его организатором является министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

На стадионе сегодня во всей красе представлен агропромышленный комплекс Рязанской области. Тематические площадки 20 районов региона, сытные ряды, яркая концертная программа, дегустации и выставки, интерактив с гостями, поздравления и награждения, фотозоны и многочисленные конкурсы.

– В нашей семье занимаются медом уже более 80 лет, и сегодня мы представляем нашу семейную «Честную пасеку» и экологически чистый, натуральный мед. Такая ярмарка дает возможность рязанцам узнать о местных производителях и познакомиться с их продуктами. Поэтому она важна для региональных производителей, – поделился один из участников фестиваля Юрий Кучаев.

Помимо этого, в рамках праздника представлена выставка «Рязанский каравай». Более 20 региональных предприятий продемонстрировали свои праздничные караваи, а гости смогли проголосовать за понравившийся.

Также важным событием стало вручение лучшим аграриям региона знаков губернатора Рязанской области. Вручил их заместитель председателя правительства области Дмитрий Филиппов. Он поздравил рязанцев с праздником и отметил значимость фестиваля для региона.

Праздник будет проходить сегодня до 15.00 часов. Все желающие могут оценить потенциал нашего хлебосольного края и разделить с аграриями радость сбора урожая 2019 года.