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Рязанские студенты представили свои научные разработки

В субботу, 7 сентября, на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета проходит V региональный фестиваль «Спожинки». На нем студенты РГАТУ организовали несколько своих площадок.

Студенты провели мастер-классы для гостей, познакомили рязанцев с деятельностью вуза, но наиболее интересной стала площадка «Аграрные Кулибины». На ней были представлены разработки молодых ученых университета, которые направлены на совершенствование различных сельскохозяйственных процессов.

– В Рязанском регионе перспективная отрасль – это рыбоводство. И в нашем вузе открыт центр аквокультуры и рыбоводства, где студенты ведут разработки органических кормов для рыб. Это необходимо для того, чтобы горожанам всегда была доступна свежая рыба нашего регионального производства, – рассказала проректор по научной работе РГАТУ Лариса Лазуткина.

На празднике «Спожинки» рязанцы смогли увидеть уникальные разработки ученых РГАТУ, которые были высоко оценены не только на региональном, но и на федеральном уровне.

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