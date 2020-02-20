Рязанцам презентовали новый том книги «Солдаты Победы»

В четверг, 20 февраля, в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького прошла презентация 10-го тома книги «Солдаты Победы. 1941-1945». Это издание посвящено участникам Великой Отечественной войны, которые так или иначе связаны со Скопинским районам.

Книги «Солдаты Победы. 1941-1945» – это печатный памятник, подлинное историческое свидетельство подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Вышедшие ранее 9 томов этой книги включают в себя около 11 тысяч фамилий рязанцев и их биографические данные. Списки составлены на основе документов из архивов и музеев, данных военкомата и совета ветеранов, информации из районных и областных газет.

– Мы сейчас приводим книгу в электронный вид, чтобы сделать ее удобной для поиска, наполнить новыми данными, пользуясь архивами Министерства обороны России. В печатном варианте книги не было возможности учесть все данные. Нам предстоит работать с этой книгой уже в новой ее жизни, когда в апреле 2020 года она будет представлена в сети Интернет, – говорит директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина.

Кроме того, в рамках презентации новой книги состоялось открытие выставки «Путь к Победе. Рязанский край в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)». Она будет работать в библиотеке до 30 июня.