Администрация Рязани обустроит бесплатную парковку около онкодиспансера

Администрация Рязани увеличит бесплатную парковку около онкодиспансера. Об этом на заседании комитета по вопросам ЖКХ сообщил и. о. начальника управления благоустройства администрации города Алексей Муковнин. Новые парковочные места могут появиться напротив медучреждения.

Как сообщили депутаты, сейчас жители жалуются на то, что их машины эвакуируют с места остановки, а больше парковаться пациентам и их родственникам негде. Депутаты также попросили администрацию обратиться в ГИБДД с просьбой воздержаться от эвакуации автомобилей и наказывать водителей за неправильную парковку в этом месте более мягко. Муковнин ответил, что администрация не может влиять на решения ГИБДД.