В преддверии Дня Защитника Отечества рязанские следователи побывали в гостях у воспитанников подшефного учреждения

Накануне 23 февраля и.о.руководителя Сасовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Рязанской области Михаил Шувариков посетил Сасовский реабилитационный центр для несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Михаил Юрьевич рассказал ребятам об истории праздника, о своих годах службы в Вооруженных силах РФ, об артиллерийских войсках, куда он был призван на службу. Офицер пожелал будущим защитникам Родины успехов в учебе и обязательно отслужить в армии.



Ребята в свою очередь также поздравили всех сотрудников следственного управления с Днем защитника Отечества и поблагодарили их за участие в жизни центра. Дети подготовили праздничный концерт, на котором прозвучали патриотические песни и стихи.

