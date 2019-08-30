Посетителям двух музеев Рязанской области бесплатно покажут пять лучших военно-исторических фильмов

Два музея Рязанской области присоединились к акции «Всероссийские Дни военно-исторического кино». Мероприятие пройдёт с 1 по 15 сентября по инициативе московского Музея Победы. Оно приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.



Посетители Михайловского исторического музея и Скопинского краеведческого музея смогут бесплатно посмотреть лучшие отечественные художественные киноленты, посвящённые Великой Отечественной войне.



Откроется фестиваль фильмом Алексея Федорченко «Война Анны». Картина признана лучшим российским фильмом 2018 года на кинопремиях «Золотой орёл», «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон». Зрители также увидят фильмы «Они сражались за Родину», «Брестская крепость», «Белый тигр», «Семь пар нечистых».



Дни военно-исторического кино пройдут в рамках федерального проекта «Территория Победы» при поддержке Российского военно-исторического общества, киноконцерна «Мосфильм», ООО «САГа», ООО «Корнер Ворк», ООО «Кинологистика Шоу», «АРК-ФИЛЬМ».



Федеральный проект «Территория Победы» инициирован Музеем Победы, направлен на создание единого информационного пространства по военной истории ХХ века. Он охватил всю страну, объединив региональные и муниципальные, частные и школьные музеи, связанные с темой Великой Отечественной войны. О поддержке проекта заявили все субъекты Российской Федерации. Более 170 музеев на территории России стали филиалами Музея Победы, а значит, партнерами проекта и единомышленниками в сохранении исторической правды.

