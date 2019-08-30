РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе, когда открывается Венецианский кинофестиваль и празднуется День российского кино, узнаем о деньгах в кинематографе.
История 80. Устами киноперсонажей: как о деньгах говорили в советском кино
Деньги – тема, которая так или иначе бывает отражена в кино. Герои могут делать карьеру, бороться за выживание или внимание противоположного пола, но без денежных средств мало кто из них обходится. Что же они говорят?
- Это серьезно, Билли! Это восемьдесят!
- Вчера это стоило пятьдесят.
- Инфляция!
Герои «Человека с бульвара Капуцинов» не привыкли сдерживать эмоции: если драться, то разнести весь салун. А вот владелец салуна Гарри Макью четко понимает цену всему. Когда нравы клиентов меняются, он вынужден вместо алкоголя продавать молоко, а значит, доходы падают. И почему бы в бизнесе не учитывать рост цен – инфляцию?
- Возникли непредвиденные расходы в виде угощения. Сами понимаете, их осметить нельзя.
В советской классике, трагикомедии «Гараж» все подчинено жизни кооператива. Пайщики четко должны понимать, куда и сколько общих средств направлено. Но жизнь всегда вносит коррективы. Так почему бы подобные траты (подарки, угощения и т.д.) не предусмотреть заранее? То, что по смете не пройдет, вполне может вписаться в личный финансовый план каждого члена кооператива: если от каждой зарплаты откладывать определенную сумму. Иначе получится, как в другом хорошем фильме: «Если сегодня еще кто-нибудь родится или умрет, я останусь без обеда».
- Извините, что помешал вам деньги прятать.
- Ну-ну, давай раззвони ещё по всему посёлку! Прекрасно, когда отношения между соседями столь же доверительные, как у героев комедии «Любовь и голуби». Но все же с деньгами так обращаться не стоит, они, как известно, любят тишину. Причем это касается и наличных средств, и безналичных расчетов. Не демонстрировать потайной карман или тот самый ящик, где хранится вся получка, не сообщать никому ПИН-код и CVV-код с карты. Перефразируя известное выражение, «меньше скажешь, крепче спишь», ведь деньги будут в безопасности.
- У меня станок сломался, который деньги печатает. И хорошо, что сломался. Ведь по закону исключительное право на эмиссию денег имеет только Банк России. И если бы герои фильма «Москва слезам не верит» решили идти к благополучию не трудолюбием или через бракосочетание, а по пути фальшивомонетничества, итог кинокартины был бы другой.
Вопрос: у актёра, сыгравшего какого персонажа фильма «Москва слезам не верит», рязанские корни?
- Людмила Свиридова
- Родион Рачков
- Антонина Буянова
- Сергей Гурин
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