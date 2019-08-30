РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе, когда открывается Венецианский кинофестиваль и празднуется День российского кино, узнаем о деньгах в кинематографе.

История 80. Устами киноперсонажей: как о деньгах говорили в советском кино

Деньги – тема, которая так или иначе бывает отражена в кино. Герои могут делать карьеру, бороться за выживание или внимание противоположного пола, но без денежных средств мало кто из них обходится. Что же они говорят?

Это серьезно, Билли! Это восемьдесят!

Вчера это стоило пятьдесят.

Инфляция!

Герои «Человека с бульвара Капуцинов» не привыкли сдерживать эмоции: если драться, то разнести весь салун. А вот владелец салуна Гарри Макью четко понимает цену всему. Когда нравы клиентов меняются, он вынужден вместо алкоголя продавать молоко, а значит, доходы падают. И почему бы в бизнесе не учитывать рост цен – инфляцию?

Возникли непредвиденные расходы в виде угощения. Сами понимаете, их осметить нельзя.

В советской классике, трагикомедии «Гараж» все подчинено жизни кооператива. Пайщики четко должны понимать, куда и сколько общих средств направлено. Но жизнь всегда вносит коррективы. Так почему бы подобные траты (подарки, угощения и т.д.) не предусмотреть заранее? То, что по смете не пройдет, вполне может вписаться в личный финансовый план каждого члена кооператива: если от каждой зарплаты откладывать определенную сумму. Иначе получится, как в другом хорошем фильме: «Если сегодня еще кто-нибудь родится или умрет, я останусь без обеда».

Извините, что помешал вам деньги прятать.

Ну-ну, давай раззвони ещё по всему посёлку! Прекрасно, когда отношения между соседями столь же доверительные, как у героев комедии «Любовь и голуби». Но все же с деньгами так обращаться не стоит, они, как известно, любят тишину. Причем это касается и наличных средств, и безналичных расчетов. Не демонстрировать потайной карман или тот самый ящик, где хранится вся получка, не сообщать никому ПИН-код и CVV-код с карты. Перефразируя известное выражение, «меньше скажешь, крепче спишь», ведь деньги будут в безопасности.

Прекрасно, когда отношения между соседями столь же доверительные, как у героев комедии «Любовь и голуби». Но все же с деньгами так обращаться не стоит, они, как известно, любят тишину. Причем это касается и наличных средств, и безналичных расчетов. Не демонстрировать потайной карман или тот самый ящик, где хранится вся получка, не сообщать никому ПИН-код и CVV-код с карты. Перефразируя известное выражение, «меньше скажешь, крепче спишь», ведь деньги будут в безопасности. У меня станок сломался, который деньги печатает. И хорошо, что сломался. Ведь по закону исключительное право на эмиссию денег имеет только Банк России. И если бы герои фильма «Москва слезам не верит» решили идти к благополучию не трудолюбием или через бракосочетание, а по пути фальшивомонетничества, итог кинокартины был бы другой.

Вопрос: у актёра, сыгравшего какого персонажа фильма «Москва слезам не верит», рязанские корни?

Людмила Свиридова

Родион Рачков

Антонина Буянова

Сергей Гурин

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