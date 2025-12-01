Новогодняя столица-2026
Участнику СВО Михаилу Давыдову вручили удостоверение депутата Рязанской облдумы

Анастасия Мериакри

Аркадий Фомин, глава Рязанской областной Думы, вручил Михаилу Давыдову, участнику СВО и полковнику, удостоверение депутата.

Михаил Давыдов командовал 387-м полком. Недавно его контракт был расторгнут, и теперь он будет работать в областной Думе на постоянной основе.

Аркадий Фомин выразил уверенность, что военный опыт, дисциплина и умение принимать решения Михаила Давыдова будут очень полезны в мирной работе. В областной Думе он возглавит комитет по имущественным и земельным отношениям, одно из самых сложных направлений. Здесь важны конкретные решения и системный подход.

Фомин подчеркнул, что люди, прошедшие службу, могут и должны быть востребованы в гражданской жизни. Он выразил уверенность, что Михаил Давыдов сможет быть так же полезен людям и региону в своей новой роли, как и на военной службе.

