Здание Торговых рядов в Рязани выставят на торги в 2026 году

Корпорация ДОМ.РФ, управляющая Торговыми рядами на улице Кольцова в Рязани, намерена выставить здание на торги во втором квартале 2026 года. Это стало причиной расторжения договора аренды с ООО «Приокский пассаж» и всех субарендных договоров с предпринимателями. Однако у последних есть возможность продолжить свою деятельность в рядах до продажи объекта. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона №161-ФЗ для выставления федерального имущества на аукцион необходимо расторгнуть все действующие договоры аренды. Согласно статье 618 Гражданского кодекса РФ, если основной договор аренды расторгнут, то автоматически прекращаются и все субарендные договоры.

ДОМ.РФ обратился к ООО «Приокский пассаж» с предложением досрочно расторгнуть арендные отношения, однако компания ответила отказом. В связи с этим вопрос был передан в суд, как пояснили в Службе внешних коммуникаций ДОМ.РФ.

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск ДОМ.РФ о расторжении договора аренды. ООО «Приокский пассаж» подало апелляционную жалобу, которую рассмотрят 16 декабря 2025 года. После вступления решения суда первой инстанции в законную силу договор аренды будет считаться расторгнутым.

В конце 2023 года в управление ДОМ.РФ перешло здание «Городские и торговые ряды XIX в.» площадью 3 878 кв. м, являющееся объектом культурного наследия федерального значения и расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1.

Напомним, ООО «Приокский пассаж» потребовало от предпринимателей освободить здание до 25 декабря, несмотря на то, что у многих из них договоры субаренды были заключены на более длительный срок. По словам Ксении Паначевой, хозяйки музея «Аромат времени», занимающего одно из помещений, «Приокский пассаж» угрожал отключить отопление и электроэнергию уже 16 декабря.

«О том, что арендатор судится с ДОМ.РФ, нас не предупредили. Все время, пока шло судебное разбирательство, субарендаторов держали в неведении. Поэтому все работали спокойно и планировали свою деятельность на новогодние праздники. В точках общепита рязанцы и гости города забронировали места, и мы тоже наметили прием посетителей и экскурсионных групп. Требования «Приокского пассажа» для нас оказалось стрессовым известием», – поделилась Ксения Паначева.

В Торговых рядах ведут бизнес около пятидесяти предпринимателей. Инициативная группа обратилась за поддержкой к Правительству Рязанской области. Минимущество региона сообщило, что решение суда о расторжении договора аренды пока не вступило в законную силу. С учетом всех процессуальных сроков выселение арендаторов из помещений до конца 2025 года невозможно, заверили в ведомстве.

По информации ДОМ.РФ, после вступления судебного решения в законную силу арендаторы и субарендаторы могут обратиться в ДОМ.РФ или в суд с просьбой об отсрочке его исполнения. Это дает предпринимателям шанс продолжить работу в Торговых рядах до их выставления на торги и найти новые помещения.

После завершения судебных разбирательств и продажи здания вопросы аренды следует адресовать новому собственнику Торговых рядов, заключили в ДОМ.РФ.