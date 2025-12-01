В минтрансе рассказали о ремонте дороги в Дядькове, ведущей к новому мосту через Оку

В селе Дядьково, где возводится новый мост через реку Ока, планируют отремонтировать дорогу. Как сообщает издание «Рязанские ведомости», проектные работы по реконструкции трассы запланированы на 2026 год.

Местные жители обеспокоены тем, что новый мост только начали строить, а дорога в их селе уже сильно повреждена большегрузами, направляющимися к месту строительства. Ямы на асфальте появляются быстрее, чем их успевают устранять. Жители спрашивают, придётся ли им ездить по этим выбоинам до 2029 года, пока не будет построен мост.

В министерстве транспорта региона сообщили, что ситуация находится под контролем. Подрядчик активно занимается содержанием дороги Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово. Выбоины ликвидировали в октябре, а в ноябре работы продолжались 2, 5, 6, 8, 10, 11, 18 и 19 числа.

В следующем году начнут разрабатывать проектную документацию на реконструкцию дороги, чтобы она соответствовала современным требованиям.