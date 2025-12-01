В День краеведов в Касимове рассказали о метеорите и окаменелостях

В Центре культурного развития Касимова прошёл День краеведов, который посетили около 60 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Касимовский ориентир».

В рамках мероприятия были представлены частные коллекции, редкие документы и артефакты, а также проведены доклады и лекции. Краеведы делились знаниями об истории родного края, а также работали несколько выставок. Например, на девятиметровом плакате можно было увидеть, как выглядела Рязанская губерния и Касимов с XV века.

Экскурсовод и краевед Максим Назаркин представил выставку о династии речников, которая вызвала большой интерес у посетителей. Создатель музея «Квартира из прошлого» С.В. Малов принёс редкие фотографии Касимова. Любовь Езенкова представила коллекцию окаменелостей, найденных в касимовском крае, а Тамара Калинина — коллекцию народных кукол и картин, изображающих Никольский храм.

Библиотека им. Малюгина познакомила гостей с новыми книгами местных авторов и по истории края. Чайная мастерская «На краю Мещеры», созданная краеведом Ольгой Юнаковой, предлагала всем желающим попробовать вкусные чаи, которых было выпито 4 ведра.

Основной частью встречи стали доклады и рассказы самих краеведов. Татьяна Лазарева, краевед из Гусь-Хрустального, выступила с исследованием о дате рождения Андрея Баташева. Она использовала ревизские сказки, метрические книги и работы краеведов Владимира Глубокова и Дмитрия Леонтьева, чтобы обосновать свою гипотезу о точной дате рождения знаменитого заводчика.

Руководитель клуба Ирина Федосеева отметила, что изучение родного края — это большое счастье и труд. Она выразила надежду, что их работа будет полезна другим и призвала не прерывать цепочку познания своего края.

Поэт и краевед Лариса Мохова поделилась историей родного села Гиблицы. Марина и её сын Николай, четвероклассник, удивили гостей рассказом о касимовском метеорите и предложили загадать желание, прикоснувшись к инопланетному камню.

Практическая часть встречи была посвящена генеалогии. Марина Толстоухова из Москвы, чьи предки были касимовскими купцами Абуховыми, поделилась своим опытом. Евгения Иванова, которая более 20 лет составляла своё семейное древо, также рассказала о своём исследовании.

Четыре часа пролетели незаметно, и впереди новые встречи. Клуб краеведов объединяет единомышленников, готовых изучать родной край.