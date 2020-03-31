Пока рязанцы соблюдают карантин, воры продолжают «работать»

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Пока добросовестные жители Рязани соблюдают карантин и сидят дома, преступники продолжают свою деятельность. На этот раз кто-то украл из подъезда детский самокат.



О произошедшем в паблике Новости Рязани ВКонтакте сообщила жительница Рязани. По её словам, самокат был украден в ночь на вторник, 31 марта, из подъезда дома №9/1 на улице Космонавтов в Приокском.



– Ребёнок расстроился. Понимаю, что это невозможно, но может кто что видел. Или сам вор увидит этот пост. Верни самокат, – написала рязанка.



Фото: Анастасия Чупракова