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Статья 11 ФЗ №166 от 15 декабря 2001 года определяет, кому повысят пенсию с 1 апреля 2020 года. Это несколько категорий:

– По старости. На эти выплаты могут рассчитывать женщины с 65 лет и мужчины с 70 лет, не собравшие минимальных показателей стажа и ИПК для назначения трудовой пенсии. Россияне, которые причислены к малочисленным северным народностям, могут оформить социальную пенсию по возрасту при достижении 50 и 55 лет (женщины и мужчины соответственно).

– По инвалидности. Прибавку получат инвалиды всех групп, которые ни дня не работали по трудовому договору, в том числе инвалиды детства. Также назначение производится на детей-инвалидов.

– По потере кормильца. Пенсия на детей, потерявших одного или обоих родителей, в возрасте до 18 лет.

Ещё одно важное уточнение: индексация будет произведена только для неработающих пенсионеров.

С 1 апреля проиндексируют и пенсии по государственному обеспечению. Их получают следующие категории граждан:

– участники Великой Отечественной войны,

– лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,

– военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей,

– граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей,

– работники летно-испытательного состава,

– и некоторые других граждан.

Как сообщает Пенсионный Фонд России, средний размер социальной пенсии после индексации составит 9,85 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам вырастет до 14,5 тыс. рублей, социальной пенсии инвалидам с детства первой группы – до 14,6 тыс. рублей.

Пенсия участников Великой Отечественной войны, которые имеют право одновременно на страховую и государственную пенсии, в среднем вырастет до 39,8 тыс. рублей. Пенсия инвалидов вследствие военной травмы (также получающих две пенсии) после индексации увеличится в среднем до 32,3 тыс. рублей.