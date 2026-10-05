Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Зрители спасли группу «Рок-острова» во втором выпуске шоу «ВИА Суперстар!»

Алексей Самохин
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В субботу на телеканале НТВ вышел второй выпуск третьего сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). За звание «суперстаров» борются 10 коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Участниками нового выпуска стали: группы «Белый орёл», «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция Нравов», «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика», ВИА «Весёлые ребята» и «Чингисхан» (Dschinghis Khan).

Тема второго конкурсного дня получила название «Новый я»: участники вышли на сцену в новых для себя образах и жанрах. Так, группа «Полиция Нравов» спела песню Ирины Понаровской «Так проходит жизнь моя», «Рок-острова» – «Рюмка водки на столе» Григория Лепса, «Самоцветы» – «Короны» Дианы Арбениной, «Белый орёл» – «Я поднимаю руки» Григория Лепса, ВИА «Весёлые ребята» – I Want It That Way коллектива Backstreet Boys, «ПМ» – «Утиная охота» Александра Розенбаума, «Инь-Ян» – «Сестричка» Максима Фадеева, «Чингисхан» – «Песня о далёкой Родине» Микаэла Таривердиева, «Фабрика» – «Чёрная луна» группы «Агата Кристи», а «Город 312» настолько зажигательно исполнил хит Ain’t Nobody коллектива Rufus и певицы Chaka Khan, что Стас Пьеха воспользовался кнопкой «Суперстар!». Напомним, нажать кнопку можно каждому члену жюри только один раз за сезон. При этом, если один из судей решит воспользоваться ей, то в текущем выпуске его коллеги уже не смогут это сделать. Артист же получает не 2, а 4 балла.

Помимо Стаса Пьехи кресла звёздного жюри заняли телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская.

По итогам двух выпусков лидером стала группа «Город 312», набравшая 18 баллов. Второе место разделили «Инь-Ян» и «Самоцветы» – у них по 16 баллов. На третьем месте – «Белый орёл», «ПМ» и «Полиция Нравов» с 15 баллами. За ними – ВИА «Весёлые ребята» с 14 баллами. На последнем месте оказались «Чингисхан», «Фабрика» и «Рок-острова» с 13 баллами.

Напомним, по правилам проекта, если коллектив два выпуска подряд наберёт наименьшее количество баллов и окажется на последней строчке турнирной таблицы, он покинет шоу. Если же на последней строчке турнирной таблицы оказываются сразу несколько конкурсантов, то члены жюри должны проголосовать за того, кого они хотят оставить в проекте. Если же их мнения разделятся поровну, то окончательное решение принимает ведущая Наташа Королёва. Однако в этот раз они единогласно поддержали группу «Фабрика». Также один раз за весь сезон члены жюри смогут спасти один коллектив, но только в том случае, если решение будет единогласным. В этот раз судьи решили не использовать своё право и не оставлять «Рок-острова» в проекте. А спасли группу зрители проекта путём голосования в студии. За то, чтобы оставить «Рок-острова» проголосовало 72 процента зрителей в зале, по правилам, этого достаточно, чтобы музыканты продолжили борьбу за звание «суперстаров» вместе с остальными участниками.

Фото в материале: НТВ

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