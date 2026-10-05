Восьмилетняя звезда J-Pop Луна-тян умерла от миокардита после гриппа

Восьмилетняя японская певица Хирата Рюна, известная как Луна-тян, скончалась утром 25 сентября от миокардита, который, по данным ее агентства Dianna, развился как осложнение после гриппа.

О смерти юной певицы сообщили представители агентства Dianna. В заявлении говорится, что Хирата Рюна умерла от миокардита, вызванного гриппом.

Представители агентства поблагодарили поклонников, друзей и всех, кто поддерживал девочку и помогал ей заниматься творчеством. Родственники Рюны также выразили признательность людям, которые были рядом с ней.

После смерти певицы семья попросила поклонников не распространять непроверенные сведения и не пытаться самостоятельно выяснять дополнительные обстоятельства произошедшего.

Прощальная церемония состоялась в присутствии только родственников и близких людей. Семья не стала раскрывать дополнительные подробности.

Хирата Рюна выступала под псевдонимом Луна-тян.

Миокардит — воспаление сердечной мышцы. По данным медицинских источников, заболевание может возникать после вирусных инфекций.

В некоторых случаях миокардит протекает практически без выраженных симптомов. Среди возможных проявлений заболевания называют боль в груди, учащенное сердцебиение и одышку, пишет «Царьград».