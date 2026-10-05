Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна «Война и мир»

Алексей Самохин
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Вышел первый трейлер новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» (12+), которую снял Сарик Андреасян. Главные роли в фильме исполнили Николай Шрайбер, Станислав Бондаренко и Полина Гухман, а премьера картины в кинотеатрах запланирована на 18 февраля 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.

Что покажут в новой «Войне и мире»

Действие фильма разворачивается в России начала XIX века на фоне Отечественной войны 1812 года. В центре сюжета — судьбы представителей аристократии, их отношения, личные конфликты и духовные поиски.

Режиссером картины стал Сарик Андреасян, сценарий написал Алексей Гравицкий. Создатели фильма заявляют, что стремились сохранить характеры героев и драматургию романа, представив классическое произведение современным языком большого кино.

В роли Пьера Безухова выступил Николай Шрайбер, Андрея Болконского сыграл Станислав Бондаренко. Наташу Ростову воплотила Полина Гухман.

В актерский состав также вошли Матвей Лыков и Лиза Моряк. Они исполнили роли Анатоля и Элен Курагиных.

Николай Ростов предстает в исполнении Александра Метелкина, Соню Ростову играет Таисья Калинина, а Федора Долохова — Антон Момот. Графиню Ростову сыграла Поля Полякова, графа Ростова — Игорь Черневич.

В фильме также снялись Екатерина Стулова в роли мадам Шерер, Александр Лыков в роли князя Василия, Николай Козак в роли князя Николая Болконского, Алиса Кот в роли Лизы Болконской, Лиза Климова в роли Марьи Болконской, Елена Захарова в роли Алины Курагиной и Карэн Бадалов в роли Петра Багратиона.

Как создатели описывают фильм

Сарик Андреасян назвал проект особенным для всей съемочной команды. По его словам, создатели хотели сделать масштабное и зрелищное кино, сохранив эмоциональную глубину произведения Толстого.

Полина Гухман рассказала, что при работе над Наташей Ростовой для нее было важно показать постепенное взросление героини. По словам актрисы, Наташа проходит путь от непосредственной и влюбленной в жизнь девушки до человека, который глубже понимает себя и окружающих.

Станислав Бондаренко, исполнивший роль Андрея Болконского, отметил духовные поиски своего героя. Актер рассказал, что воспринимал Болконского прежде всего как человека, который проходит через внутреннюю боль и пытается обрести духовное умиротворение.

Лиза Моряк, сыгравшая Элен Курагину, сосредоточилась на двойственности своей героини. По словам актрисы, внешняя красота Элен становится своеобразной защитой, за которой скрываются внутренние переживания.

Производством фильма занималась Кинокомпания братьев Андреасян при участии «Газпром-Медиа Холдинга» и телеканала ТНТ. Инфраструктурным партнером проекта стала Киностудия Горького, а дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».

Премьера новой экранизации «Войны и мира» в российских кинотеатрах состоится 18 февраля 2027 года.

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