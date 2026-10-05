Два человека погибли при столкновении ВАЗ-2115 с грузовиком в Пителинском районе

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Пителинском районе Рязанской области. Авария произошла днем 2 октября на автодороге «Шацк — Сасово — Касимов».

По предварительной информации УМВД России по Рязанской области, ДТП случилось около 15:50 на 81-м километре трассы.

65-летний житель Сасово за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем «Ивеко». За рулем грузовика находился 48-летний житель Челябинской области.

В результате столкновения водитель ВАЗ-2115 получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Его 48-летняя пассажирка также получила травмы. Женщина умерла в автомобиле скорой помощи во время транспортировки в медицинское учреждение.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.