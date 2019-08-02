На рязанском предприятии растяжчик кожи лишился кисти руки

Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области в рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Факт несчастного случая на производстве предприятия по переработке кожи имел место в июне текущего года. В результате нарушения требований безопасности и охраны труда растяжчик кож и овчин получил телесные повреждения, которые повлекли ампутацию левой кисти. В ходе следствия установлено, что несчастный случай на производстве имел место в связи с допуском к выполнению работ сотрудника, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.



31 июля 2019 года представление следователя рассмотрено с участием трудового коллектива предприятия, где присутствовали генеральный директор общества, начальники, бригадиры и мастера цехов.



Следователем разъяснены обстоятельства и причины, ставшие поводом и причинами возбуждения уголовного дела, а также способствовавшие совершению преступления. Указано на выявленные нарушения законодательства об охране труда и коллектив предупрежден о недопущении подобных нарушений впредь.



По результатам рассмотрения представления генеральный директор общества заверил, что будут приняты меры по совершенствованию контроля за деятельностью работников и соблюдению ими должностных инструкций и положений безопасности труда, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

