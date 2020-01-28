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На пожаре в Рязани спасены три человека

Во время пожара на улице Октябрьской в Рязани были спасены три человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области. 

Пожар в пятиэтажном жилом доме случился во вторник, 28 января, в 16.41. Огнём была повреждена одна из квартир на площади 10 квадратных метров. 

– На пожаре спасены 3 человека. Имеется пострадавший, – сообщается в пресс-релизе на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Из жилого дома было эвакуировано 10 человек. На месте происшествия работали 5 пожарных расчётов. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

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