Елена Митина приняла участие в Рождественских парламентских встречах

Во вторник, 28 января, в Совете Федерации прошли VIII Рождественские парламентские встречи, в которых приняла участие депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

– Перед пленарным заседанием на трех площадках состоялось обсуждение по темам: «Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность», «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи в свете Великой Победы» и «Общественно-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль средств массовой информации», – рассказала Елена Митина.

Пленарное заседание открыла Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметившая в своем выступлении, что Рождественские парламентские встречи стали одной из самых авторитетных площадок для вдумчивого и честного диалога между государством, церковью и обществом.

– Сегодня мы, по сути, открываем масштабный цикл всероссийских мероприятий в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы, — подчеркнула глава верхней палаты парламента. – В какой-то степени мы задаём тон общественному обсуждению ключевых вопросов, связанных с сохранением памяти о войне, о Великой Победе, о наших героических предках.

В свою очередь Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отметил, что никакой народ не будет иметь будущего, если не станет бережно хранить память о прошлом и делах своих предков.

– Победа в Великой Отечественной войне была достигнута ценой невероятных жертв, героических усилий, огромных трудов предыдущих поколений», — сказал патриарх. – Необходимо помнить о том, что была одержана победа над человеконенавистническим мировоззрением, над машиной нравственного беззакония.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков подчеркнул, что значимость темы Победы в Великой Отечественной войне для нашего общества не требует доказательств.

– Несмотря на десятилетия, которые отделяют нас от дней Великой Победы, эта тема не теряет своей актуальности, раскрывается все новыми гранями, и мы видим в этих событиях все новые смыслы, – отметил первый зампред.

Также в ходе пленарного заседания выступили заместитель министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей Картаполов, главный редактор телеканала «История», режиссер документального кино Алексей Денисов, участники поискового волонтерского движения, соавторы исследовательской работы в рамках проекта «Памятники доблести и славы», учащиеся 10-го класса школы №6 г. Реутова Московской области.

По завершению мероприятия состоялось награждение детей – победителей конкурса «Красота Божьего мира», а также учителя – победителя Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Фото с сайта Совета Федерации.