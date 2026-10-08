В Рязанской области вечером 8 октября объявлена беспилотная опасность

Вечером в четверг, 8 октября 2026 года, на территории Рязанской области был введен режим беспилотной опасности. Предупреждение для жителей региона было опубликовано в 22:31.

В связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов власти и экстренные службы настоятельно рекомендуют жителям области строго соблюдать меры предосторожности. Гражданам следует избегать нахождения на открытых участках местности и по возможности оставаться в укрытиях. Категорически не рекомендуется подходить к окнам, выходить на балконы или лоджии, а также снимать происходящее на улице на мобильные устройства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или обнаружения подозрительных объектов гражданам необходимо сообщить об этом в экстренные службы по единому номеру 112.