Опасность атаки БПЛА в Рязанской области. Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

В Рязанской области вечером 8 октября объявлена беспилотная опасность

Анастасия Мериакри
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Вечером в четверг, 8 октября 2026 года, на территории Рязанской области был введен режим беспилотной опасности. Предупреждение для жителей региона было опубликовано в 22:31.

В связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов власти и экстренные службы настоятельно рекомендуют жителям области строго соблюдать меры предосторожности. Гражданам следует избегать нахождения на открытых участках местности и по возможности оставаться в укрытиях. Категорически не рекомендуется подходить к окнам, выходить на балконы или лоджии, а также снимать происходящее на улице на мобильные устройства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или обнаружения подозрительных объектов гражданам необходимо сообщить об этом в экстренные службы по единому номеру 112.

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