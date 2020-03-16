На автомобиле, сбившем насмерть ребёнка на Новосёлов, была незаконная тонировка

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности смертельного ДТП в Рязани.



По данным Госавтоинспекции, в пятницу, 13 марта, в 18.55 у дома №40А на улице Новосёлов был сбит ребёнок. Наезд на мальчика 10 лет совершил автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 20-летнего жителя Рязани. От полученных травм пострадавший умер в машине скорой помощи.



В сообщении пресс-службы отмечается, что мальчик пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Также установлено, что светопропускание ветрового стекла и передних боковых стёкол у иномарки не соответствует требованиям. Другими словами, у машины была незаконная тонировка.



– Данный фактор мог стать сопутствующей причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия, – говорится в сообщении ГИБДД.

