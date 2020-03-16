В Рязанской области создадут «Агентство развития производственных систем и компетенций»

В Рязанской области появится автономная некоммерческая организация «Агентство развития производственных систем и компетенций». Распоряжение правительства региона о создании АНО подписал губернатор Николай Любимов.



Целями создания Агентства в документе названы формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства и обеспечение благоприятных условий для её деятельности. В качестве задачи указывается привлечение инвестиций в регион, в том числе в соответствии с приоритетами социально-экономического развития.



Учредителем АНО от правительства Рязанской области выступит министерство промышленности и экономического развития. Для обеспечения работы Агентства регион внесёт имущественный взнос.

