На улице Новосёлов автомобиль сбил насмерть ребёнка

Вечером в пятницу, 13 марта, на улице Новосёлов в Рязани автомобиль сбил насмерть ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.



ДТП произошло в 19.20. Наезд на мальчика совершил автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением водителя, 1999 года рождения. По предварительным данным, ребёнок пересекал дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм он умер по дороге в больницу.



Сейчас личность погибшего устанавливается. На вид ему 10-12 лет. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

