Предложено решение проблемы с «рыбным» запахом воды в Рязани

В понедельник, 16 марта, проходит встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с экологами-активистами. Прямая трансляция ведётся в социальной сети ВКонтакте.



Одним из вопросов на встрече стала тема с «рыбным» запахом воды из-под крана в Рязани.



Зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов доложил, что такая проблема встречалась и раньше. Она обусловлена, в том числе, природными факторами. Водоканал берёт воду из Окского затона, который сейчас обмелел. Раньше водоём очищали от ила и донных отложений. Теперь же этого сделано не было. Ещё одна проблема – длина трубы, с помощью которой забирают воду из затона. Когда Ока обмелела, ухудшилось и качество воды.



Оперативно можно провести работы по очистке дна Окского затона. Для этого необходимо прислать туда земснаряд. Сложности с этим не будет. А вот для того, чтобы увеличить длину трубы, необходим проект. Его сделать быстро не получится.



Участники встречи обратили внимание на то, что для очистки воды используется не тот реагент. Информации об этом у Дмитрия Филиппова не было. Губернатор поручил провести исследования и доложить.



Также Николай Любимов согласился с предложением активистов о том, что работы нельзя проводить за счёт жителей Рязани, увеличивая тариф на воду.

