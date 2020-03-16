На главную Новости Рязани

Предложено решение проблемы с «рыбным» запахом воды в Рязани

В понедельник, 16 марта, проходит встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с экологами-активистами. Прямая трансляция ведётся в социальной сети ВКонтакте. 

Одним из вопросов на встрече стала тема с «рыбным» запахом воды из-под крана в Рязани. 

Зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов доложил, что такая проблема встречалась и раньше. Она обусловлена, в том числе, природными факторами. Водоканал берёт воду из Окского затона, который сейчас обмелел. Раньше водоём очищали от ила и донных отложений. Теперь же этого сделано не было. Ещё одна проблема – длина трубы, с помощью которой забирают воду из затона. Когда Ока обмелела, ухудшилось и качество воды.

Оперативно можно провести работы по очистке дна Окского затона. Для этого необходимо прислать туда земснаряд. Сложности с этим не будет. А вот для того, чтобы увеличить длину трубы, необходим проект. Его сделать быстро не получится.

Участники встречи обратили внимание на то, что для очистки воды используется не тот реагент. Информации об этом у Дмитрия Филиппова не было. Губернатор поручил провести исследования и доложить. 

Также Николай Любимов согласился с предложением активистов о том, что работы нельзя проводить за счёт жителей Рязани, увеличивая тариф на воду. 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

В работе предприятия, добывающего уголь в Скопинском районе, выявили нарушения

Новости Рязани
В связи с выявленными нарушениями, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.
Узнать больше

Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

Культура
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

Культура
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного...
Узнать больше

В Рязани закрывают учреждения образования, культуры и спорта

Администрация
С 17 по 30 марта в Рязани не будут работать учреждения образования, культуры и спорта, культурно-досуговые центры и библиотеки. Об этом глава...
Узнать больше

Дело об убийстве в Рязани ветерана ВОВ и его жены передано в суд

Новости Рязани
По версии следствия, преступление было совершено днём 26 сентября 2019 года в Московском районе Рязани.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

Мифы и ложные представления о коронавирусе

Акценты
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения в связи c распространением нового коронавируса.
Узнать больше

18 шагов навстречу подростку. Что нужно знать про поколение Z

Акценты
Что за дети пошли?! Они какие-то не такие! Мы такими не были! Они как с другой планеты! Они говорят на другом языке!...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Врач рассказал о сбегающих из-под карантина пациентах в Коммунарке

Ребенок получил ожоги во время химического шоу аниматора с сухим льдом

Пациент добивается компенсации от врачей за ампутированный член