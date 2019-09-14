МХК «Рязань» заявил 24 игрока

В Москве проходит заявка хоккейных команд для участия в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона-2019/20. Очередной командой согласно утвержденному графику стал МХК «Рязань». Об этом сообщает сайт клуба.



По итогам проверки документов до участия на данный момент допущено 18 игроков.



Вратари:



50. ШАЛОЙКО Данил (родился 08.02.2001, рост 183, вес 70, воспитанник – Балашиха, предыдущая команда – «Тайфун»)



60. ЮГОВ Владислав (14.01.1999, 186, 72, Новокузнецк, ХК «Тамбов»)



Защитники:



93. АЛЕКСЕЕВ Денис (30.01.2000, 185, 86, Дмитров, «Голден Догз»)



37. ВАСИЛЬЕВ Даниил (02.06.2000, 183, 84, С-Петербург, ХК «Брянск»)



95. ДАРЧЕВ Дмитрий (27.02.1999, 180, 82, Нижнекамск, «Крылья Советов»)



72. ПАНЧИН Матвей (16.03.2002, 183, 86, Ярославль, «Локомотив-2004»)



65. ПОЛЯКОВ Никита (05.04.1999, 183, 82, Тольятти, «Дизелист»)



57. ШОШИН Михаил (21.10.2001, 177, 81, Саратов, «Дизель U-18»)



Нападающие:



71. БОНДАРЕНКО Захар (15.09.1999, 175, 82, «Вымпел» М, «Русские витязи»)



36. БУРАНГУЛОВ Булат (10.03.2000, 183, 79, Уфа, «Winnipeg Sharks City» WCML)



32. ВАШУКОВ Даниил (09.12,2001, 189, 79, Клин, «Клин спортивный»)



28. ВОРОНИН Марк (02.06.1999, 182, 82, Омск, «Тайфун»)



82. КАМЫНИН Никита (17.07.2000, 175, 76, Рязань, «Олимпийский»)



83. КОСЕНКО Александр (05.11.2001, 185, 72, Челябинск, «Трактор» U-18)



92. КОЧЕТКОВ Дмитрий (02.11.2000, 178, 83, Дмитров, «Голден Догз»)



68. КУЗНЕЦОВ Сергей (02.07.1999, 176, 73, Рязань, «Атланты»)



59. МАЛЬГИН Константин (03.04.2001, 179, 71, Воскресенск, «Олимпиец» Блш)



98. ПЕРЕКУСИХИН Никита (06.01.2000, 175, 70, Пенза, «Ростов-Юниор»)



79. РАСИЦКИЙ Николай (20.05.2000, 185, 80, Рязань, «Олимпийский»)



96. РОМАНОВ Григорий (20.04.2000, 180, 82, СКА С-Петербург, ХК «Брянск»)



74. САЛАМАТОВ Никита (02.07.2001, 170, 78, Челябинск, «Трактор U-18»)



48. СПИРКИН Артём (29.10.2001, 170, 60, Одинцово, «Армада U-18» Одн)



97. СУЛЕЙМАНОВ Ильдус (08.01.1999, 176, 78, Магнитогорск, МХК «Липецк»)



86. ХАЛИУЛЛИН Ростислав (24.07.2001, 177, 71, Рязань, «Локо-Юниор»)



Руководство клуба, тренерский и административный состав команды



ЗЛОБИН Виталий Юрьевич – директор



ВОРОБЬЕВ Станислав Анатольевич – начальник команды



ХРАМЦОВ Алексей Владимирович – главный тренер



БАРСУКОВ Олег Владимирович – тренер



МОЛОДЦОВ Максим Валерьевич – врач



СОЛДАТОВ Михаил Михайлович – руководитель пресс-службы



ПУДЕЕВ Валерий Вячеславович — администратор



Заявка и дозаявка клубов на Первенство НМХЛ продолжается. В ближайшее время МХК «Рязань» планирует внести в заявку еще несколько хоккеистов, расширив свой ростер.