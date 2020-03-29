Из-за коронавируса в Рязани прекратят работу некоторые маршрутки

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Губернатор Николай Любимов поставил зампреду правительства Рязанской области Евгению Беленецкому задачу взять под контроль весь общественный транспорт в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба правительства.



Любимов предложил оставить на линиях только муниципальный общественный транспорт, который регулярно проходит дезинфекцию. Там, где сделать это невозможно, останутся маршрутки и коммерческие автобусы. Но они также будут дезинфицироваться вместе с муниципальным транспортом.

Также глава региона предложил привлечь волонтёров, которые будут смотреть, чтобы пассажиры на остановках и в транспорте соблюдали необходимое расстояние друг от друга.

