В Рязани регулярно дезинфицируют общественный транспорт

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Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
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В Рязани общественный транспорт дезинфицируют после каждого рейса и после возвращения в парк. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

В частности, в субботу, 28 марта, дезинфекцию из-за коронавируса прошли 654 автобуса и троллейбуса. Также в городе ведётся дезинфекция мест общего пользования в жилых домах.

Ещё один метод борьбы с распространением COVID-19, закрытие парков и зелёных зон. В Рязани закрыто 33 из них. На входах установлены ограничители и информационные таблички.

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