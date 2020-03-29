В Рязани начнут дезинфицировать улицы

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С понедельника, 30 марта, в Рязани начнут дезинфицировать улицы из-за коронавируса. Соответствующее поручение дал губернатор Николай Любимов. 

– Это важный шаг, необходимость которого продиктована эпидемической обстановкой, – приводит слова главы региона пресс-служба правительства Рязанской области.

Поручение начать обработку улиц специальными растворами губернатор дал зампреду правительства евгению Беленецкому. Власти должны определиться со временем обработки, а также предупредить граждан о том, что в этот период необходимо находиться в закрытых помещениях.

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