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С понедельника, 30 марта, в Рязани начнут дезинфицировать улицы из-за коронавируса. Соответствующее поручение дал губернатор Николай Любимов.



– Это важный шаг, необходимость которого продиктована эпидемической обстановкой, – приводит слова главы региона пресс-служба правительства Рязанской области.



Поручение начать обработку улиц специальными растворами губернатор дал зампреду правительства евгению Беленецкому. Власти должны определиться со временем обработки, а также предупредить граждан о том, что в этот период необходимо находиться в закрытых помещениях.

