В Рязанской области на 6 апреля подтоплены 169 участков и 17 мостов

6 апреля в Рязанской области вода отступила с части территорий, но подтопления продолжаются. За сутки освободились 19 приусадебных участков в Ермишинском округе.

Открылись три низководных моста — в Александро-Невском, Кораблинском и Ряжском округах. Также вода ушла с одного участка дороги в Пителинском округе.

При этом за тот же период подтопления зафиксировали в новых местах. В Рязани, в посёлке Борки, вода зашла на 12 приусадебных участков. Ещё шесть подтопило в посёлке Поляны Рязанского округа.

На данный момент в регионе остаются под водой 169 приусадебных участков. Затоплены 17 низководных мостов и пять участков автодорог.

Из-за подъёма воды отрезаны 14 населённых пунктов. Для сообщения с ними организовали девять лодочных переправ.

Коммунальные службы продолжают работу в штатном режиме. Эвакуацию жителей не проводят.

Ситуацию контролирует Главное управление МЧС по Рязанской области.