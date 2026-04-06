Павел Малков: В прошлом году рязанцы заключили более 2,8 тысячи социальных контрактов

В Рязанской области подвели итоги реализации программы социальных контрактов. В прошлом году жители региона заключили свыше 2,8 тысячи таких соглашений. Об этом сообщил губернатор Павел Малков, комментируя результаты этой меры поддержки граждан.

«Социальный контракт помогает начать свое дело, развивать подсобное хозяйство, найти работу или справиться со сложной жизненной ситуацией. Получить поддержку могут семьи с доходом ниже прожиточного минимума. При этом детские пособия не учитываются. В прошлом году на эти цели направили почти 570 млн рублей. Рязанцы заключили более 2,8 тысячи социальных контрактов», – отметил Павел Малков.

Глава региона привел конкретные примеры. Так, рязанка Людмила Васильева, воспитывающая с мужем семерых сыновей, благодаря соцконтракту освоила профессию фотографа. Семья Чуйковых воспользовалась поддержкой уже второй раз — они производят изделия из дуба, и их продукция вошла в каталог туристической продукции Рязанской области.