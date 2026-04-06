Блогер Лерчек проходит лечение от онкологии.
Новости России

Дети Лерчек плачут перед сном и боятся, что мама умирает — SHOT

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Дети Валерии Чекалиной тяжело переживают её болезнь. Об этом SHOT рассказал её супруг Артём Чекалин.

По его словам, 10-летние двойняшки и трёхлетний сын сейчас почти постоянно находятся с отцом. С матерью они видятся редко — только когда её ненадолго отпускают из больницы.

Реклама

Вечера даются особенно трудно. Дети часто плачут перед сном и задают вопросы, на которые сложно ответить. Один из них — боятся ли они потерять маму. Артём признался: эмоции захлёстывают даже его. Однажды он не сдержался и расплакался вместе с дочерью Алисой.

Валерия проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии. Врачи выявили множественные метастазы.

Сейчас она находится в столичном онкоцентре имени Блохина. Там ей проводят курс лучевой терапии.

Предыдущая статья
В Рязанской области на 6 апреля подтоплены 169 участков и 17 мостов
Следующая статья
Два кандидата поборются за должность гендиректора Фонда капремонта в Рязанской области

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Экономика и бизнес

Новости кино и ТВ

Погода

Новости России

Темы

Происшествия

Происшествия

Новости кино и ТВ

Происшествия

Новости России

Общество

Происшествия

Происшествия

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье