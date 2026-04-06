Два кандидата поборются за должность гендиректора Фонда капремонта в Рязанской области

Министерство топливно‑энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области объявило имена участников, прошедших во второй этап открытого конкурса на должность генерального директора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
По итогам первого этапа отбора, в рамках которого рассматривались представленные документы, в финал вышли два претендента:
- Альберт Керян — исполняющий обязанности генерального директора Фонда;
- Илья Трубин — директор по организации проведения капитального ремонта.
Второй этап конкурса предусматривает тестирование кандидатов.
Альберт Керян занимает пост исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области с апреля 2025 года.