В Рязанской ОКБ начали применять инновационный препарат против рака молочной железы

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) стартовал новый этап борьбы с раком молочной железы — пациентки Центра амбулаторной онкологической помощи одними из первых в стране начали получать инновационный препарат «Пертувиа».
Как работает препарат?
«Пертувиа» — это современное лекарство, которое блокирует особый рецептор, отвечающий за рост раковых клеток. Без этого сигнала опухоль не может развиваться, и злокачественные клетки погибают. Эффективность и безопасность препарата уже доказаны клиническими исследованиями.
Кто получает терапию?
На сегодняшний день «Пертувиа» назначена восьми пациенткам. Лечение проходит по индивидуальному графику: один раз в 21 день под строгим контролем специалистов.
Поддержка проекта
Центр амбулаторной онкологической помощи в ОКБ был открыт при поддержке партии «Единая Россия» в рамках Народной программы «Будьте здоровы». Благодаря этому жители региона получают доступ к самым современным методам диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Внедрение «Пертувиа» — важный шаг к повышению доступности передовой терапии для рязанских женщин и увеличению шансов на выздоровление.