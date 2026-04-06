В Рязанской ОКБ начали применять инновационный препарат против рака молочной железы

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) стартовал новый этап борьбы с раком молочной железы — пациентки Центра амбулаторной онкологической помощи одними из первых в стране начали получать инновационный препарат «Пертувиа».

Как работает препарат?

«Пертувиа» — это современное лекарство, которое блокирует особый рецептор, отвечающий за рост раковых клеток. Без этого сигнала опухоль не может развиваться, и злокачественные клетки погибают. Эффективность и безопасность препарата уже доказаны клиническими исследованиями.

Кто получает терапию?

На сегодняшний день «Пертувиа» назначена восьми пациенткам. Лечение проходит по индивидуальному графику: один раз в 21 день под строгим контролем специалистов.

Поддержка проекта

Центр амбулаторной онкологической помощи в ОКБ был открыт при поддержке партии «Единая Россия» в рамках Народной программы «Будьте здоровы». Благодаря этому жители региона получают доступ к самым современным методам диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Внедрение «Пертувиа» — важный шаг к повышению доступности передовой терапии для рязанских женщин и увеличению шансов на выздоровление.