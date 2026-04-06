Почти век сказки: Рязанскому театру кукол исполнилось 99 лет

Сегодня, 6 апреля, один из самых известных кукольных театров страны отмечает свой 99-й день рождения! Впереди — большой юбилей, а история коллектива уже давно стала частью культурного наследия России.

От школьной сцены до мировых подмостков

Театр был основан сёстрами Знаменскими — Аделаидой, педагогом и исследователем литературы, и Милицей, художницей, чьи куклы представляли Россию на Всемирной выставке в Праге в 1929 году. Именно тогда был основан UNIMA — Международный союз деятелей театров кукол, один из старейших творческих союзов в мире.

Рязанский театр кукол всегда был в центре этой большой истории. С 2002 по 2011 год его художественный руководитель Валерий Шадский возглавлял Российский национальный центр UNIMA, а с 2023 года эту миссию продолжает директор театра Константин Кириллов.

Дом для сказки

Долгие годы театр был «бездомным», переезжая с одной площадки на другую. Свой настоящий «дворец сказок» он обрёл только в 1982 году, когда легендарный Сергей Образцов вручил коллективу символический золотой ключик от здания на улице Есенина.

А в XXI веке театр преобразился и снаружи: осенью 2025 года перед зданием появилось новое сказочное пространство — сад, детская площадка и амфитеатр. Этот проект, реализованный при поддержке губернатора Павла Малкова, превратил театр в настоящий центр притяжения для детей и взрослых.

В ожидании столетия

Главные торжества по случаю 100-летия театра запланированы на осень 2027 года. Юбилей пройдёт в рамках XXI Международного фестиваля «Рязанские смотрины» и выйдет за пределы сцены — часть программы состоится прямо под открытым небом, в новом амфитеатре. Гостей ждут со всего мира, а сам театр вновь станет центром большой кукольной сказки.