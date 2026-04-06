Фото: пресс-служба Рязанского театра кукол
Культура и события

Почти век сказки: Рязанскому театру кукол исполнилось 99 лет

Анастасия Мериакри
Сегодня, 6 апреля, один из самых известных кукольных театров страны отмечает свой 99-й день рождения! Впереди — большой юбилей, а история коллектива уже давно стала частью культурного наследия России.

От школьной сцены до мировых подмостков

Театр был основан сёстрами Знаменскими — Аделаидой, педагогом и исследователем литературы, и Милицей, художницей, чьи куклы представляли Россию на Всемирной выставке в Праге в 1929 году. Именно тогда был основан UNIMA — Международный союз деятелей театров кукол, один из старейших творческих союзов в мире.

Рязанский театр кукол всегда был в центре этой большой истории. С 2002 по 2011 год его художественный руководитель Валерий Шадский возглавлял Российский национальный центр UNIMA, а с 2023 года эту миссию продолжает директор театра Константин Кириллов.

Дом для сказки

Долгие годы театр был «бездомным», переезжая с одной площадки на другую. Свой настоящий «дворец сказок» он обрёл только в 1982 году, когда легендарный Сергей Образцов вручил коллективу символический золотой ключик от здания на улице Есенина.

А в XXI веке театр преобразился и снаружи: осенью 2025 года перед зданием появилось новое сказочное пространство — сад, детская площадка и амфитеатр. Этот проект, реализованный при поддержке губернатора Павла Малкова, превратил театр в настоящий центр притяжения для детей и взрослых.

В ожидании столетия

Главные торжества по случаю 100-летия театра запланированы на осень 2027 года. Юбилей пройдёт в рамках XXI Международного фестиваля «Рязанские смотрины» и выйдет за пределы сцены — часть программы состоится прямо под открытым небом, в новом амфитеатре. Гостей ждут со всего мира, а сам театр вновь станет центром большой кукольной сказки.

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Темы

Погода

Половодье в Рязани быстро ослабевает, учёный рассказал, как солнечный март спас регион от большой воды

Весенний разлив рек в бассейне Оки стремительно теряет силу. Рязань на утро 6 апреля 2026 года оказалась на самой границе зоны, где уровень воды ещё растёт, и территории, где уже начался уверенный спад.
Происшествия

В Рязани горящий автомобиль врезался в другую машину

Очевидцы происшествия попытались самостоятельно потушить огонь с помощью автомобильных огнетушителей. Однако их усилий оказалось недостаточно.
Общество

Три четверти россиян страдают бессонницей: сомнолог назвала причины и способы борьбы

Согласно недавним опросам медицинских сервисов 75% россиян жалуются на различные нарушения сна. Более того, каждый второй отмечает дневную сонливость и частые ночные пробуждения, что напрямую сказывается на качестве жизни и общем самочувствии.
Общество

Актрису сериала «СашаТаня» внесли в базу «Миротворца» за слова о Крыме

Российскую актрису Валентину Рубцову, известную по сериалам «Универ» и «СашаТаня», внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причиной стало её высказывание о принадлежности Крыма, которое в Киеве расценили как поддержку действий России.
Происшествия

В Рязанской области скончалась ветеран труда, бывшая узница концлагерей Раиса Петрова

6 апреля на 94-м году жизни скончалась Раиса Ивановна Петрова (Сырцева) — уважаемая жительница посёлка Чучково, ветеран труда и бывшая малолетняя узница фашистских лагерей. Её имя стало символом мужества, трудолюбия и доброты для всего района.
Происшествия

«Ты не работаешь!»: в Сасове муж угрожал жене убийством после ссоры о трудоустройстве

Супруги распивали спиртное дома, после чего мужчина упрекнул жену в том, что она не работает. Словесная перепалка быстро переросла в агрессию: муж схватил супругу за горло и пригрозил убийством. Женщине удалось вырваться и убежать на улицу, чтобы позвать на помощь.
Общество

Священник объяснил, почему нельзя выбрасывать вербу и как с ней поступить

Освящённые на Вербное воскресенье ветви вербы — это не просто украшение, а святыня, которую не принято выбрасывать в мусор. Как правильно поступить с веточками по прошествии года, рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
Общество

В Роскачестве объяснили, сколько нужно хранить квитанции ЖКХ

В Роскачестве рассказали, как долго следует хранить квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг. Хотя законом чётко не установлен обязательный срок, специалисты рекомендуют сохранять платёжные документы минимум три года — именно такой период исковой давности предусмотрен для обращения в суд.

