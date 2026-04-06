Дождь и мокрый снег пойдут в Рязанской области 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, на территории Рязанской области будет облачно, пройдут осадки. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.
Ночью синоптики прогнозируют небольшие, а местами и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём пойдет дождь, который также будет местами умеренной интенсивности.
Ветер северо-западного направления будет ощутимым: ночью его скорость составит 4–9 м/с, а днём усилится до 6–11 м/с.
Температурный фон останется положительным, но прохладным:
- ночью: от 0 до +5 °С;
- днём: от +7 до +12 °С.