Крыша многоквартирного дома сгорела в результате пожара в Михайлове

В ночь на 6 апреля в Михайлове Рязанской области произошёл пожар в многоквартирном нежилом доме на улице Зарубина. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 23:28 5 апреля. На место происшествия оперативно прибыли расчёты пожарных. Благодаря слаженным действиям восьми сотрудников и трёх пожарных автомобилей удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки.
Реклама
В результате пожара сгорела крыша и обгорели верхние части стен здания, однако сам деревянный дом площадью 180 квадратных метров удалось отстоять.
Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и оценивают причинённый ущерб.