В Роскачестве объяснили, сколько нужно хранить квитанции ЖКХ

В Роскачестве рассказали, как долго следует хранить квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг. Хотя законом чётко не установлен обязательный срок, специалисты рекомендуют сохранять платёжные документы минимум три года — именно такой период исковой давности предусмотрен для обращения в суд.

Почему три года?

Как пояснили RT в пресс-службе Роскачества, в некоторых случаях этот срок может быть увеличен. Квитанции — это главный аргумент в спорах с управляющей компанией, особенно если она:

вносит изменения в начисления задним числом;

требует доплатить якобы возникший долг;

при смене УК данные о плательщиках могут быть утеряны, и новая компания может посчитать собственника должником.

«Здесь платёжные документы и станут весомым аргументом», — подчёркивают эксперты.

Электронные чеки — тоже документ

Если вы оплачиваете услуги онлайн, важно сохранять и электронные чеки. Специалисты советуют делать скриншоты квитанций и чеков об оплате, а при возможности — распечатывать банковские документы.

Автоплатёж — повод для контроля

Ещё одна ситуация, когда квитанции могут пригодиться: если у вас подключён автоплатёж, а тарифы изменились. Без контроля сумма списаний может вырасти, что приведёт к образованию долга и пени. История платежей поможет разобраться в причинах задолженности и защитить свои права.

Храните квитанции — это ваша финансовая безопасность!