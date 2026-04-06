В Роскачестве объяснили, сколько нужно хранить квитанции ЖКХ

В Роскачестве рассказали, как долго следует хранить квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг. Хотя законом чётко не установлен обязательный срок, специалисты рекомендуют сохранять платёжные документы минимум три года — именно такой период исковой давности предусмотрен для обращения в суд.
Почему три года?
Как пояснили RT в пресс-службе Роскачества, в некоторых случаях этот срок может быть увеличен. Квитанции — это главный аргумент в спорах с управляющей компанией, особенно если она:
- вносит изменения в начисления задним числом;
- требует доплатить якобы возникший долг;
- при смене УК данные о плательщиках могут быть утеряны, и новая компания может посчитать собственника должником.
«Здесь платёжные документы и станут весомым аргументом», — подчёркивают эксперты.
Электронные чеки — тоже документ
Если вы оплачиваете услуги онлайн, важно сохранять и электронные чеки. Специалисты советуют делать скриншоты квитанций и чеков об оплате, а при возможности — распечатывать банковские документы.
Автоплатёж — повод для контроля
Ещё одна ситуация, когда квитанции могут пригодиться: если у вас подключён автоплатёж, а тарифы изменились. Без контроля сумма списаний может вырасти, что приведёт к образованию долга и пени. История платежей поможет разобраться в причинах задолженности и защитить свои права.
