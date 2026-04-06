Священник объяснил, почему нельзя выбрасывать вербу и как с ней поступить

Освящённые на Вербное воскресенье ветви вербы — это не просто украшение, а святыня, которую не принято выбрасывать в мусор. Как правильно поступить с веточками по прошествии года, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

Где хранить вербу?

По словам священника, освящённую вербу принято хранить в течение года в «красном углу» — рядом с иконами. Она служит напоминанием о радости праздника Входа Господня в Иерусалим.

Когда веточки засохнут или наступит следующее Вербное воскресенье, их не выбрасывают в мусорное ведро, потому что это святыня.

Куда деть старые веточки?

Существует несколько благочестивых способов распорядиться прошлогодней вербой:

Отнести в храм. В церквях обычно есть специальное место для утилизации таких святынь.

Сжечь. Пепел можно рассыпать там, где не ходят люди и животные.

Закопать. Веточки можно предать земле в чистом, нехоженом месте.

Посадить. Верба хорошо приживается — можно вырастить своё собственное деревце.

Оставить дома. Некоторые добавляют старые веточки к новым, сохраняя их как реликвию.

Важное напоминание

Священник отметил, что освящённая верба — это не оберег и не талисман. Её значение — напоминать о воскресающей силе веры и радости встречи с Иисусом Христом.

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, — один из 12 главных церковных праздников. В Русской православной церкви его отмечают за неделю до Пасхи, заменяя пальмовые ветви, которыми встречали Христа в Иерусалиме, на расцветающую вербу.