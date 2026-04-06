«Ты не работаешь!»: в Сасове муж угрожал жене убийством после ссоры о трудоустройстве

В городе Сасово сотрудники полиции оперативно пресекли опасный семейный конфликт, который мог закончиться трагедией.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что её нетрезвый муж угрожал её убить, из-за чего ей пришлось спасаться бегством из собственной квартиры.

Участковые уполномоченные немедленно прибыли по указанному адресу. Полицейские утихомирили 47-летнего дебошира и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, конфликт произошёл на бытовой почве. Супруги распивали спиртное дома, после чего мужчина упрекнул жену в том, что она не работает. Словесная перепалка быстро переросла в агрессию: муж схватил супругу за горло и пригрозил убийством. Женщине удалось вырваться и убежать на улицу, чтобы позвать на помощь.

По данному факту дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.