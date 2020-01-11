Госавтоинспекция обратилась к рязанцам с предупреждением

Госавтоинспекция предупредила жителей Рязани и области об ухудшении погоды. Приводим текст обращения.



В ближайшее время на территории Рязанской области ожидается выпадение значительного количества осадков в виде снега, в связи с чем ожидается ухудшение дорожных условий и повышенный риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.



Особое внимание следует обратить водителям, двигающимся по региональным и федеральным автодорогам, таким как М5 «Урал» и Р22 «Каспий».



В настоящий момент Госавтоинспекция Рязанской области ведёт усиленный контроль за состоянием улично-дорожной сети и своевременно передаёт информацию о неудовлетворительных дорожных условиях муниципальным службам для принятия соответствующих мер по обработке проезжих частей и тротуаров.



Напоминаем, что при движении в сложных погодных условиях водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными и осторожными.



Если, передвигаясь на автомобиле, вы обнаружили участок дороги со скользким покрытием, пожалуйста, сообщите об этом в Госавтоинспекции…

