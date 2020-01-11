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Рязанка пожаловалась на водителя, берущего плату за проезд в маршрутке в двойном размере

Жители Рязани продолжают жаловаться на проблемы с коммерческим транспортом. Очередной подобный пост разместила в соцсети ВКонтакте пользователь Наталья Рудик.

По её словам, водитель, работающий на маршруте №85, берёт плату за проезд дважды. Девушка рассказала, что сначала она пыталась оплатить картой УмКА, но водитель сказал, что она не читается терминалом. Затем была произведена оплата банковской картой.

Рязанка отметила, что списание с карты УмКА происходит через некоторое время, так что отследить, прошёл ли платёж, она смогла только вечером.

– Деньги за проезд были списаны с обеих карт, – написала Наталья. – Выбирайте для себя безопасный способ оплаты. И игнорируйте данную машину. 

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