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Главные фото недели

Публикуем главные фото уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

В Рязани проходит международный теннисный турнир «Кубок Кремля»
В Рязани состоялся большой концерт «Зимние дни джаза»
Опубликовано видео Фестиваля света и огня в Рязани
Символ Новогодней столицы передали в Калугу
Рязанцы увидели «Свет Рождества»
Рязанка Татьяна Овчинникова отметила 101-й день рождения
На фестивале «КиВиН-2020» выступят две рязанские команды
В Рязани стартовал региональный этап всероссийских олимпиад
В Рязани отметили 298-ю годовщину образования российской прокуратуры
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