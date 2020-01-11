На главную Новости Рязани Главные фото недели 11.01.2020 09:20 Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram VK Viber Публикуем главные фото уходящей недели по версии РИА «7 новостей». В Рязани проходит международный теннисный турнир «Кубок Кремля» В Рязани состоялся большой концерт «Зимние дни джаза» Опубликовано видео Фестиваля света и огня в Рязани Символ Новогодней столицы передали в Калугу Рязанцы увидели «Свет Рождества» Рязанка Татьяна Овчинникова отметила 101-й день рождения На фестивале «КиВиН-2020» выступят две рязанские команды В Рязани стартовал региональный этап всероссийских олимпиад В Рязани отметили 298-ю годовщину образования российской прокуратуры тегифото неделифотообзор Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram VK Viber Новости СМИ2 Загрузка...