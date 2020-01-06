В Рязани состоялся большой концерт «Зимние дни джаза»

В Рязани продолжается масштабный фестиваль «Зимние дни джаза». В понедельник, 6 января, в МКЦ состоялся большой концерт. Интерес к джазу в нашем городе настолько велик, что пригласительные билеты на концерт закончились за несколько дней до назначенной даты.

В концерте приняли участие коллективы из Рязани и Москвы: эстрадный оркестр ДК «Приокский» под управлением Максима Бабия, Элла Хрусталёва и МамаJazz, Виталий Кись и этно-фьюжн проект «Груня» и конечно группа Feelin’s и несравненный Boris Savoldelli из Италии.

Они исполнили всеми любимые музыкальные произведения и авторские композиции, продемонстрировали оригинальное слияние народных музыкальных традиций с различными направлениями современной музыки – funk, acid-jazz, house, lounge и традиционный джаз.

Главным событием вечера стала презентация проекта «ЕсенинJazz», который впервые пойдет летом 2020 года на родине Сергея Есенина в Константинове. О предстоящем фестивале рассказал его организатор Геннадий Филин.

– Уникальность формата фестиваля в том, что выдающиеся отечественные и зарубежные музыканты исполняют в первую очередь русские темы. Настало время, чтобы мировое джазовое сообщество услышало красоту русской мелодии, – заявил Филин.

С видеоприветом к рязанцам обратился и Игорь Бутман. Он отметил, что фестиваль «ЕсенинJazz» обязательно должен состояться на родине великого поэта.

– Есенин для русского человека – больше чем поэт, больше чем художник. Это икона! Есенина обожают во всём мире. Я уверен, что фестиваль ждёт огромное количество туристов и невероятный успех. А джаз станет ещё одним связующим звеном в популяризации родины Есенина, – подчеркнул Бутман.

Фестиваль «ЕсенинJazz» откроется 25 июля в Константинове в день юбилея музея-заповедника. Проходить он будет на нескольких площадках, а в Рязани продлится до Дня города.

«Зимние дни джаза в Рязани» продлятся до 12 января. С программой можно ознакомиться по ссылке.