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Делом рязанки, обвиняемой в ненадлежащем воспитании приёмных детей, займётся СК

В Рязанской области сотрудники следственного управления СК РФ приняли в работу уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию троих приёмных  детей 2004-2007 годов рождения (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщил сайт ведомства. 

На данный момент установлено, что в полицию из прокуратуры поступили материалы для возбуждения уголовного дела. Дело возобновили, но затем прекратили. 

–  В связи с ненадлежащим расследованием уголовное дело передано в производство следственных органов СК России, – говорится в пресс-релизе на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России. 

Следователи изучат обстоятельства дела, а также дадут оценку действиям должностных лиц. Контролировать расследование будут в центральном аппарате СК России.

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