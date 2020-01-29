Делом рязанки, обвиняемой в ненадлежащем воспитании приёмных детей, займётся СК

В Рязанской области сотрудники следственного управления СК РФ приняли в работу уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию троих приёмных детей 2004-2007 годов рождения (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщил сайт ведомства.



На данный момент установлено, что в полицию из прокуратуры поступили материалы для возбуждения уголовного дела. Дело возобновили, но затем прекратили.



– В связи с ненадлежащим расследованием уголовное дело передано в производство следственных органов СК России, – говорится в пресс-релизе на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.



Следователи изучат обстоятельства дела, а также дадут оценку действиям должностных лиц. Контролировать расследование будут в центральном аппарате СК России.

