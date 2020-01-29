На главную Новости Рязани

Специальная комиссия установит причины «рыбного запаха» в воде

В среду, 29 января, заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров провёл заседание комиссии по обеспечению населения города качественной питьевой водой.

Администрация города уже начала провеять предприятия, включая финансовую и хозяйственную деятельность, а также техническую составляющую рабочего процесса – обеззараживание воды, хранение реагента, этапов проведения исследований по забору воды с учетом сезона.

Как сообщает сайт администрации города, до конца недели будет составлена технологическая карта по мерам оперативного реагирования при раннем паводке, а также представлен подробный отчет о работе комиссии.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7 16+
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Стриптизерша извинилась перед сотрудниками ГИБДД за «горячий» танец

«Маленькие мерзавцы»: няня кричала на детей в саду в Костроме

Заставивший прыгать спасателя глава Чувашии уволен