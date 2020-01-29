Специальная комиссия установит причины «рыбного запаха» в воде

В среду, 29 января, заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров провёл заседание комиссии по обеспечению населения города качественной питьевой водой.

Администрация города уже начала провеять предприятия, включая финансовую и хозяйственную деятельность, а также техническую составляющую рабочего процесса – обеззараживание воды, хранение реагента, этапов проведения исследований по забору воды с учетом сезона.

Как сообщает сайт администрации города, до конца недели будет составлена технологическая карта по мерам оперативного реагирования при раннем паводке, а также представлен подробный отчет о работе комиссии.