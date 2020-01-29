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«И смех и грех»: В Рязани открылась выставка карикатур XIX века

В среду, 29 января, в Рязанском кремле открылась выставка карикатур XIX века. Экспозиция «И смех и грех» расположилась во Дворце Олега.

На выставке представлены карикатуры из сатирического журнала «Ералаш», созданного художником-карикатуристом Михаилом Неваховичем. На своих страницах журнал собраны карикатуры, отражающие злободневные явления общественной жизни, быта и мира искусства дореформенной России.

– Когда Михаил Невахович начал выпускать журнал, то привлекал к работе профессиональных художников, поскольку сам таковым не являлся. Но от природы он был одарённым человеком и через некоторое время научился рисовать и сам. Большинство сюжетов и подписей под ними, представленных в экспозиции, были придуманы им лично, – сказал автор концепции и создатель выставки Михаил Урманов.

Журнал издавался в Петербурге с 1846 по 1849 год. Всего за этот период вышло 16 номеров (журнал выходил ежеквартально). В фондах музея-заповедника хранится 119 листков, поступивших в 20-е годы прошлого века.

На своих страницах журнал собраны карикатуры, отражающие злободневные явления общественной жизни, быта и мира искусства дореформенной России.

Увидеть карикатуры журнала «Ералаш» можно до 20 февраля во Дворце Олега, 3 этаж. Время работы: 10.00 – 18.00 (касса до 17.15).Выходные дни: понедельник, вторник.

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