Рязанская облдума открыла весеннюю сессию

В среду, 29 января, в Рязанской областной Думе прошло первое заседание весенней сессии. Обратившись к депутатам, Аркадий Фомин обозначил главные направления работы парламента на ближайшие несколько месяцев.

Фомин напомнил, что по итогам послания Президента Федеральному Собранию сформирован перечень поручений, в том числе для регионов. В областной Думе принято решение о создании рабочей группы по реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию. В план ее работы включены направления, где депутатский корпус может наиболее эффективно использовать свои полномочия для решения поставленных задач. Это вопросы обеспечения бесплатным горячим питаниям учеников начальной школы, создание дополнительных мест в яслях, укрепление первичного звена медицинской помощи.

В числе приоритетов – работа над областным бюджетом, законопроектами по противодействию распространения бестабачных никотиносодержащих смесей, об обеспечении тишины и покоя граждан региона.

Запланированы к проведению «правительственные часы», в рамках которых министры выступают перед депутатами с докладами о положении дел в курируемых ими сферах. Во время весенней сессии будут рассматриваться темы переселения граждан из аварийного жилья, капремонта в многоквартирных домах, закупок продуктов питания для нужд социальной сферы, качества подготовки кадров профессиональными образовательными организациями, безопасности автомобильных дорог. На первом заседании прошло два «правительственных часа», касающихся сферы здравоохранения, на которых выступили министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий и директор Территориального фонда ОМС Елена Манухина.

Аркадий Фомин обратил внимание депутатов на ещё одну важную тему – защита исторической памяти о Великой Отечественной войне.